Thomas Kolly, l’ascension progressive d’une fusée sur lattes

Mardi à Veysonnaz, Thomas Kolly a terminé 12e de ses premiers Mondiaux juniors de skicross.

Reportage dans la station valaisanne, où le Gruérien de 18 ans a bouclé sa saison.

Pour ses proches, la force du skicrosseur repose dans sa bonne humeur et sa positivité.

GLENN RAY, VEYSONNAZ

SKICROSS. «Je me suis fait enguirlander par mon coach parce que j’ai essayé des choses à l’entraînement», rigole Thomas Kolly en nous accueillant au sommet de la cabine à Veysonnaz (VS). Alors qu’il attend de s’élancer pour ses premiers championnats du monde juniors, le skicrosseur de Hauteville semble insensible à la pression. Et s’interroge: «C’est quand même mieux de le faire à l’entraînement plutôt qu’en course, non?»

Marque de fabrique, la bonne humeur du Gruérien ne lui fait pas oublier le principal.…