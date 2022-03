Titres cantonaux et promesses pour la relève

PATINAGE ARTISTIQUE. Plusieurs espoirs du Club de Fribourg et Romont (CPFR) se sont illustrés aux championnats fribourgeois disputés dimanche à Fribourg. «On a assisté à de beaux programmes et à une belle ambiance pour cette dernière compétition de la saison», relève Anouk Richard, professeure au CPFR. Dans le détail des catégories nationales SIS, Laura Gauch (Tavel) a été titrée en junior, Norah Curcio (Bulle) en mixed age, Alan Llorente (Fribourg) en cadet, Laura Riccardi (Pont-la-Ville) en U13 et Noélie Haymoz (Riaz) en U12. Cette dernière représente, avec Alissa Touron (Bulle), l’une des promesses d’avenir du CPFR. «Toutes les deux possèdent déjà la palette (technique) de la patineuse, qui reste à peaufiner bien sûr. Pour elles, les cadres nationaux feront partie des prochaines…