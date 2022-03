Un Bar à poèmes à la rue de Lausanne

FRIBOURG

Jusqu’à samedi, Isabelle-Loyse Gremaud et Olivier Havran proposent un Bar à poèmes, à la Régie culturelle dont dispose la ville de Fribourg à la rue de Lausanne 24. Il s’agit d’un bar particulier, où tout le monde est bienvenu pour commander un vers, afin de tenter de répondre à cette question: «La poésie peut-elle alléger notre vie et nous élever, nous faire oublier la chape de plomb qui pèse sur le quotidien actuellement?» Ce samedi (dès 14 h), les deux comédiens proposeront un après-midi thématique sur le thème de l’écologie et de la nature, sous le titre Tout doit disparaître? Le Bar à poèmes est ouvert jeudi de 10 h à 16 h, vendredi et samedi de 10 h à 15 h.