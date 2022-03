Un best-of de reportages d’aventure

LIVRES

Jon Krakauer

À L’EXTRÊME

Les Presses de la Cité, 168 pages

Ce recueil réunit les meilleurs reportages de Jon Krakauer publiés dans des magazines américains tels que The New Yorker, Outside et Smithsonian. Emblémati - ques du journalisme d’aventure pratiqué par l’auteur, les neuf textes s’attachent à la beauté destructrice de la nature, des pentes d’un volcan menaçant Seattle à la réalité des sherpas népalais, en passant par la misère humaine. Ce dernier texte, issu d’une conférence donnée en 2010, est d’ailleurs d’une inquiétante actualité: «Le comportement humain ordinaire a amplement démontré sa capacité à déclencher des guerres, des crises économiques et toutes sortes de calamités. Il n’y aurait donc rien d’étonnant à ce que nous soyons à l’aube d’une période d’adversité comme…