Un dernier sprint qui coûte cher

CYCLISME SUR PISTE. Samedi sur le vélodrome d’Aigle, le mauvais placement de Fantine Fragnière lors de l’ultime sprint lui a coûté le titre U19 de l’omnium aux championnats de Suisse de cyclisme sur piste. La Vuadensoise termine en argent, à un point de la lauréate bernoise Janice Stettler. «J’ai d’abord essayé de me repositionner. Puis quand ça a attaqué, j’ai voulu remonter. Ça n’a pas été suffisant. J’ai tout donné. La gagnante avait simplement une meilleure stratégie. Je n’ai aucun regret», livre Fantine Fragnière, pourtant déçue de l’issue des événements.

Vice-championne de Suisse, «ce n’est pas rien», d’après l’étudiante du Collège du Sud. Surtout à la lumière d’une année 2021 compliquée. «Je suis tombée et je me suis brûlée. J’ai vraiment joué de malchance. Ça n’allait plus et…