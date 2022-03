Un exemple de solidarité

A propos de la guerre en Ukraine.

Fin janvier 1871, hiver glacial, les troupes du général français Bourbaki subissent une cuisante défaite dans leur ultime tentative de contourner l’armée prussienne par Besançon. Epuisés, souffrant de la faim, du froid et de la maladie, ils se voient obligés de se replier vers le Jura suisse. Le général de l’armée suisse décide rapidement de leur accorder l’asile et donne ainsi le plus bel exemple de solidarité, fondement de l’engagement humanitaire de la Suisse dans les conflits européens.

C’est ainsi qu’en l’espace de deux jours, plus de 85 000 hommes débarquent dans le Val-de-Travers, à Sainte-Croix, Vallorbe et dans la vallée de Joux. La Suisse abrite alors un peu moins de 3 millions d’habitants. Les réfugiés bourbakis sont répartis dans tout le pays…