Un groupe gruérien à l’heure du Québec

Outre-mer, groupe gruérien de chanson québécoise, aura les honneurs du festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec. Il jouera à quatre reprises sur la scène off.

ÉRIC BULLIARD

MUSIQUE. A l’origine, l’envie d’un groupe gruérien de faire découvrir la chanson québécoise. Né en 2018, Outre-mer va connaître en juin une forme de consécration, quand il va jouer sur la scène off du festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec. Le programme a été dévoilé jeudi et comprend, pour le versant in, des artistes comme Robert Charlebois, Les Cowboys Fringants, Linda Lemay, Cœur de Pirate…

L’invitation est issue d’une simple prise de contact avec les organisateurs du festival. «Ils nous ont répondu, nous sommes allés les voir et nous avons joué un-deux morceaux dans leur bureau», raconte André Schibler, un des…