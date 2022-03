Un homme abîmé

FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 10

Avocat d’affaires, marié et père de deux enfants, Vincent Sorrente est un homme fort et sûr de lui que rien ne semble pouvoir ébranler. Pourtant, il suffit d’une mauvaise rencontre avec un inconnu faussement amical et la consommation involontaire d’une drogue dite «du violeur», pour que tout bascule. Vincent a été violé. Blessé dans son corps et son identité, Vincent se noie. Il devient un homme en danger contraint de se battre pour retrouver son intégrité et sa dignité bafouée. Quel mari peut-il encore être, quel père, quel homme? Face aux siens, à son milieu professionnel, au souvenir de son agresseur, comment répondre à ce qui est attendu de lui? ■