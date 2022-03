Un homme grièvement blessé après avoir été fauché par un train

Un homme de 44 ans a été grièvement blessé dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été heurté par un train reliant Berne à Fribourg. Il traversait les voies à pied près de la gare de Fribourg au moment du passage du train, a indiqué dimanche la Police cantonale fribourgeoise. Alertée samedi vers 23h30, la police et les secours ont retrouvé l’homme grièvement blessé et inconscient à proximité des voies. Il a été pris en charge et transporté à l’hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.