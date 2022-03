Un nouveau directeur exécutif pour le NOF

OPÉRA. Le Nouvel Opéra Fribourg (NOF) annonce la nomination de Leandro Suarez à sa direction exécutive. Au bénéfice d’une double formation de clarinettiste et de gestionnaire culturel, l’actuel directeur exécutif de l’Ensemble vocal de Lausanne prendra ses fonctions le 1er juillet, «après une période de transition progressive en collaboration avec l’actuel directeur Julien Chavaz», précise le communiqué de presse. La nomination de la direction artistique aura lieu dans un second temps, Lauriane Tissot continuant d’assurer l’intérim. Avec Leandro Suarez, le conseil de fondation se dit convaincu d’avoir trouvé la bonne personne pour «pérenniser les récents succès fracassants du NOF» et pour l’«ancrer durablement à l’avant-garde de la création lyrique européenne».