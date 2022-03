Un professeur, proche de la Russie, suspendu

UNIVERSITÉ

Le doyen de la Faculté de théologie, Mariano Delgado, a décidé de suspendre de son poste d’enseignant le métropolite Hilarion. Ce dernier, directeur du Département des relations extérieures ecclésiastiques du Patriarcat de Moscou et bras droit du patriarche Kirill, a refusé de condamner l’agression russe en Ukraine. Sur le site de l’Université, le doyen rapporte qu’il a demandé au métropolite, professeur titulaire de la Faculté depuis 2011, qu’il «use de son influence ecclésiastique et politique pour condamner publiquement et sans équivoque l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie». L’intéressé aurait répondu que le Patriarcat de Moscou «s’engage du côté humanitaire» dans le conflit. Une déclaration jugée insuffisante par l’Université.