Un vide législatif à combler

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE. De plus en plus de Fribourgeois recourent à la prévoyance funéraire. Ils règlent d’avance leurs funérailles, afin d’éviter à leur famille tout souci administratif et financier en cas de décès. Dans une motion, les députés Savio Michellod (plr, Granges) et Sébastien Dorthe (plr, Matran) dénoncent une lacune judiciaire dans ce domaine. La législation fribourgeoise ne prévoit rien en matière de restitution des fonds. Il peut notamment s’avérer difficile de récupérer son argent en cas de faillite d’une entreprise.

Or, les contrats de prévoyance funéraire représentent des sommes importantes, entre 2000 et 5000 francs pour une inhumation traditionnelle. Selon les députés, le canton devrait obliger les entreprises de pompes funèbres à garantir la fourniture des prestations…