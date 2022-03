Une quatrième place «frustrante»

TIR. Les finales des championnats de Suisse de tir à air comprimé à 10 m sur appui se sont déroulées vendredi à Berne. Jean-Jacques Mornod a été le Sudiste le plus en vue. Dans la catégorie vétéran, le Bullois de 61 ans a obtenu la quatrième position. «Elle est frustrante, car je ne suis qu’à une longueur du bronze et deux de l’argent», livre Jean-Jacques Mornod, qui a bouclé l’exercice avec 292 points sur 300, tandis que le lauréat zurichois Markus Bacharach atteignait 296. «Deux mauvais coups sur mon programme me coûtent cher. C’est ma faute, il fallait mieux tirer. C’est le sport.»

En senior, lors des quatre dernières éditions, Jean-Jacques Mornod restait sur quatre médailles dont deux d’or en 2019 et 2017. Cette fois, pour son baptême du feu en vétéran, la concurrence était plus…