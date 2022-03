Une votation importante pour le développement économique

Le canton manque de terrains disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises ou permettre le développement des sociétés existantes. Depuis plusieurs années, le Conseil d'Etat travaille à la mise en place d'une politique foncière active afin de résoudre ce problème. En 2016 et 2017, il a acheté les anciens sites industriels de Romont, St-Aubin et Marly, qui sont situés dans des zones stratégiques. Ces terrains et ces bâtiments peuvent être mis immédiatement à disposition d'entreprises qui souhaiteraient s'implanter et créer des emplois. En 2019, une nouvelle loi sur la politique foncière active est entrée en vigueur. Dans la foulée, l'Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF) a été créé et un fonds de 100 millions de francs a été constitué pour permettre la mise en œuvre de cette stratégie.

Les Fribourgeois sont appelés à voter le 15 mai sur la dernière étape du projet. En cas de oui, les trois sites industriels, d'une valeur estimée à 37 mio, seront transférés à l'ECPF. Une dotation en capital de 6 mio est aussi prévue pour permettre le fonctionnement de l'établissement jusqu'à son autonomie financière. Ces 43 mio seront puisés dans le fonds de 100 mio et n'impliquent aucune nouvelle dépense pour le canton. "L'enjeu de ce référendum est crucial pour le développement de notre économie, a souligné le président du Conseil d'Etat, Olivier Curty, mardi en conférence de presse. Il s'agit de donner les moyens d'une politique foncière véritablement active. Cela doit permettre aux entreprises de trouver les terrains nécessaires à leur essor." DM