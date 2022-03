Week-end géorgien à oublier pour Valentin Morel

SKI FREESTYLE. La Coupe du monde de slopestyle à Bakuriani (Géorgie), boudée par les cadors dont la championne olympique gruérienne Mathilde Gremaud, n’a pas été fructueuse pour Valentin Morel. Malade, le Tourain de 21 ans a fini 10e et dernier d’une épreuve perturbée par le vent et une mauvaise visibilité. «Je la prends comme une expérience en plus dans ma carrière, retient Valentin Morel. La saison de Coupe du monde continue cette semaine à Tignes (France) où je viserai une place en finale.» QD