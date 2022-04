«Etre un président rassembleur»

Vice-syndic de Cugy, Alexandre Vonlanthen, 44 ans, a été élu jeudi à la présidence du Parti libéral-radical Fribourg. Interview.

De vice-président à président, allez-vous représenter la continuité à la tête du PLR Fribourg?

Alexandre Vonlanthen: Oui, j’aimerais être un président de la continuité, avec l’espoir que nous continuions à progresser. C’est le but, bien entendu. Après, j’ai envie d’être un président rassembleur. Dans le sens d’avoir une équipe autour de moi, que ce ne soit pas une seule personne qui décide. J’aimerais que le PLR forme une famille et que les gens puissent s’identifier à elle, à l’interne ou à l’externe. On a vu qu’il était hyperimportant de faire des campagnes de terrain. Ce que Didier Castella et Romain Collaud ont fait l’automne dernier, c’était fantastique.…