Pour la deuxième fois de suite, Nathan Cantin a été sacré champion de Suisse U20 avec Zoug. Le défenseur glânois savoure en espérant, à terme, se faire une place dans le hockey professionnel.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Gagner l’ultime match de la saison, soulever le trophée, festoyer: ce summum d’une carrière, si rare pour certains, est devenu une «habitude» pour Nathan Cantin. Avec sa formation de Zoug, le Glânois vient de conquérir le championnat de Suisse U20 élite. Pour la deuxième fois consécutive et après le sacre déjà fêté en 2019 chez les moins de 17 ans. «Gagner un titre est toujours aussi beau, assure le jeune citoyen de Siviriez. C’est une fierté. Et aussi une récompense pour le travail d’équipe et personnel depuis mes débuts au CP la Glâne à 3 ans.»

Nathan Cantin en a…