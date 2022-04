Noélie Haymoz et Alissa Touron ont été intégrées au cadre national novice. Un cap important pour les deux jeunes patineuses gruériennes.

PATINAGE ARTISTIQUE. Noélie Haymoz, 11 ans, est encore sous le «choc». Cette semaine, la Riazoise a été promue dans le cadre national novice de Swiss Ice Skating. «Quand j’ai lu et relu trois fois mon nom dans la sélection, je me suis mise à pleurer. C’est totalement inattendu et incroyable!» Elle intègre ainsi un pôle de 25 patineuses en même temps que son amie Alissa Touron.

Pour Anouk Richard, leur professeure au Club de patinage de Fribourg et Romont, cette promotion est «une marque du travail effectué. Je suis heureuse pour elles. Leur projet de carrière sera désormais suivi par l’entraîneur national. Elles rencontreront les autres talents de la…