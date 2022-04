Adeptes de drifts épinglés

VILLARIMBOUD. Le FC Villaz/Villarimboud a déposé fin février une plainte pénale pour des dommages à la propriété. Le conducteur d’une voiture avait effectué des dérapages contrôlés (drifts), endommageant fortement la pelouse du terrain de foot. L’auteur présumé des faits, un jeune de 18 ans de la région, a reconnu les faits.

Grâce aux investigations de la police cantonale, il a pu être établi que sept autres personnes ont été impliquées dans plusieurs affaires de dommages à la propriété et diverses infractions à la loi sur la circulation routière. Domiciliées également dans la région, elles sont âgées entre 16 et 20 ans. L’auteur de trois excès de vitesse de Via Secura a par ailleurs été auditionné en présence d’un avocat, indique un communiqué de la police.

Les quatre auteurs présumés…