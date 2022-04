Alors furieux, Jack?

MUSIQUE

Jack White

FEAR OF THE DAWN

Third Man Records

On pensait bien que la pandémie n’allait pas entraver Jack White dans sa folle inventivité. Cloisonné dans son studio de Nashville en 2021, le furieux gaillard a branché tout ce qui lui passait sous la main, ses guitares évidemment, mais aussi des samplers, des pédales de fuzz, des machines à faire un sacré boucan. Bref, la totale.

Rarement depuis ses débuts en solo l’homme des White Stripes n’a autant laissé délirer sa musique. Ce blues des marais dopé aux amphétamines, bringuebalant, foutraque, jouissif. Toujours à l’affût, le gringo s’offre un duo prodigieux avec le rappeur Q-Tip (Hi-De-Ho, avec cet incroyable sample de Cab Calloway), de quoi curer une fois pour toutes de leur sable les portugaises de la moitié de la planète.

Avec…