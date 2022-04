Au musée, les Fribourgeoises sortent de l’ombre

Des élèves de 10H des Cycles d’orientation (CO) de Bulle, du Gibloux, de La Tour-de-Trême et de Riaz, ont réalisé une exposition temporaire visible depuis hier et jusqu’au 26 juin au Musée gruérien. Elle retrace l’histoire des femmes fribourgeoises entre le XVe et le début du XXe siècle. L’idée de base était de célébrer les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse. Trois enseignants de trois CO du canton ont par la suite transformé cette célébration en un projet original et durable. Les Fribourgeoises sortent de l’ombre! est la deuxième d’une série de quatre expositions, toutes conçues selon le même principe, mais avec des thématiques différentes. Les élèves de 10H de la région se sont penchés sur la place des femmes et leur relation avec les hommes. Tout particulièrement dans les…