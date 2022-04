Au temps où pulsait la vie

L’écrivain genevois Jean-François Duval prend le large en compagnie de LuAnne Henderson, que Jack Kerouac appelait Marylou dans Surlaroute. Son magnifique roman invite à une redécouverte de la Beat generation.

ÉRIC BULLIARD

On croit connaî tre l’histoire, cette fureur de vivre, cette frénésie de l’ailleurs. Sur la route fait partie des incontournables de la littérature mondiale et la Beat generation des Kerouac, Cassady, Ginsberg, Burroughs est depuis longtemps entrée dans la légende. Il reste toutefois des pans à explorer et des voix à écouter, comme celle de LuAnne Henderson: dans un roman décoiffant, Jean-Fran- çois Duval donne la parole à «la plus mignonne des jolies filles», qui apparaît sous le nom de Marylou dans le livre de Jack Kerouac.

Journaliste et écrivain genevois,…