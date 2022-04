Avant le coup d’envoi

Le FC Bulle se rend à Martigny pour «faire une bonne affaire»

MARTIGNY - BULLE

Le FC Bulle se déplace à Martigny ce mercredi (20 h 15) pour y affronter l’avant-dernier de 1re ligue.

Hors jeu. Alonso, Julan, Nsenda et Al Jabouri sont à l’infirmerie. Desportes est suspendu, Von Andrian et Gafner absents. Ropraz et Sumbula sont, eux, incertains.

Enjeu. En partageant l’enjeu avec Meyrin mercredi passé, les Bullois ont manqué une première occasion de se replacer dans le duo de tête. Deuxième occasion ce mercredi face à Martigny, en match en retard de la 18e journée. «C’est un adversaire capable du meilleur comme du pire, mais contre lequel nous ne devons pas perdre de points», souligne l’entraîneur gruérien Lucien Dénervaud.

Après un début de second tour difficile, les Martignerains ont redressé…