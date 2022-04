Avant le coup d’envoi

«La première place n’est pas du tout un objectif»

NATERS - BULLE

Le FC Bulle conclut sa semaine par le long déplacement à Naters, où il est attendu ce samedi à 17 h.

Hors jeu. Al Jabouri, Alonso, Edoh, Julan et Nsenda sont blessés, Gafner et Von Andrian absents. Retour de Jules Desportes en défense.

Enjeu. L’objectif est simple pour le FC Bulle: «Gagner et puis c’est tout», résume Lucien Dénervaud, un entraîneur soucieux de chasser le moindre signe d’euphorie autour de son équipe. «La première place n’est pas du tout un objectif. Il nous reste six matches pour engranger un maximum de points.» Deuxièmes à une petite longueur d’Echallens, les Bullois sont idéalement placés dans la course aux finales de 1re ligue.

Ils le doivent notamment à une différence de buts (+43) largement favorable…