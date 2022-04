Barbare, mais pas trop

BANDE DESSINÉE. De Conan, on retient souvent le terme de «barbare». Or, sous la plume de son créateur Robert E. Howard, ce mot n’a pas de connotation négative. Il est synonyme d’un individu libre qui ne connaît pas les chaînes de la civilisation, celle-ci finissant toujours, selon lui, par enfermer et pervertir ses propres enfants. Il y a un côté rousseauiste chez le Texan, que l’on retrouve parfaitement dans Xuthal la crépusculaire. Ce nouveau tome de la collection de ses écrits adaptés par des créateurs européens différents à chaque fois est signé Christophe Bec (scénario) et Stevan Subic (dessin). Les deux, qui avaient déjà collaboré sur Tarzan, ont réussi à tirer de ce texte emblématique toute sa puissance glaçante.

Conan et Natala, les deux derniers survivants d’une armée en…