Bien d’aujourd’hui

MUSIQUE Emma Peters

DIMANCHE

Tôt ou tard

Signe des temps: Emma Peters a commencé à se faire connaître par sa chaîne Youtube et ses reprises dépouillées de Claude François, d’Henri Salvador ou de rappeurs (dont Lartiste et son Clandestina). A 25 ans, la voici qui franchit un cap avec ses propres chansons et un premier album. Où elle joue de sa voix sensuelle pour raconter une jeunesse un peu perdue, toujours en privilégiant des orchestrations minimalistes.

Emma Peters a choisi la voie directe pour mettre à nu ses états d’âme. La douceur des mélodies et les parfums de bossa contrastent avec ses mots simples, parfois crus, ses «couilles», «cul», «niquer», «putain». OK boomer, c’est comme ça qu’on parle aujourd’hui. Elle évoque notre temps, avec ses «clichés de ouf», mais aussi un mal-être…