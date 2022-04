A bon entendeur

RTS 1, MARDI À 20 H 10

Avis en ligne: souriez vous êtes manipulé!

C’est devenu un réflexe: avant de réserver un hôtel ou un restaurant sur internet, on se précipite sur les avis des utilisateurs pour évaluer la qualité de l’établissement. Si les avis sont élogieux, on réserve dans la foulée. S’ils sont désastreux, on passe son chemin et on réservera le restaurant d’à côté. Mais ces avis sont-ils crédibles? S’agit-il de vrais consommateurs? Les plates-formes de réservation contrôlent-elles la véracité des avis? ABE a tenté une expérience… ■