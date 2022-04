RTS 1, MARDI À 20 H 10

Montres connectées: des mesures pas toujours fiables

Ils font désormais partie de la panoplie des sportifs amateurs: les montres connectées et autres capteurs d’activité physique. Des outils qui doivent permettre à tout un chacun de mesurer ses performances, contrôler son rythme cardiaque ou encore évaluer les calories brûlées. Mais ces outils sont-ils fiables? Le test réalisé par l’équipe d’ A Bon Entendeur révèle plusieurs lacunes. La technologie des montres connectées est par ailleurs de plus en plus présente au poignet des enfants. Il ne s’agit pas là de mesurer leurs performances, mais de communiquer avec eux et de les surveiller. ■