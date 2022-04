Cinquantenaire en relais pour le SAB

COURSE À PIED. A l’occasion de son cinquantenaire (lire La Gruyère du 17 mars), le Sporting Athlétisme Bulle a revisité sa traditionnelle course de relais. «Nous avons eu la folle idée de faire rimer 50 ans avec 50 kilomètres», explique le responsable de l’événement Benoît Fragnière. Dimanche, dans la forêt de Bouleyres, les équipes vont ainsi parcourir la distance anniversaire en relais de six. «Chacun fait une boucle de 2083 mètres à quatre reprise, pour un total cumulé de 50 kilomètres.»

Un défi au long cours dont la durée va avoisiner les trois heures. «Il y a un côté fun, mais il faudra aussi que les participants gèrent bien leur effort», précise Benoît Fragnière. Egalement adaptée pour l’événement, la course jeunesse verra les espoirs de la région parcourir une boucle de 1250…