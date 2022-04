De l’air et des maths

MUSIQUE 3.14Air

L’ESPACE D’UN INSTANT

Par-delà la nuée

Passons sur le jeu de mots de son nom: Pierre de Loor a choisi pour nom d’artiste 3.14Air. Qui se prononce Pi-air, Pierre, vous voyez le truc. Bon. Le nombre Pi, c’est aussi parce que, dans la vie de tous les jours, ce Brestois quinquagénaire est un scientifique, enseignant-chercheur dans une école d’ingénieurs. Mais il est aussi pianiste (classique et jazz) et donc, désormais, auteur-compositeur-interprète. Entre chanson-pop et électro, ce curieux premier album laisse surtout l’impression d’un artiste libre de combiner les sons comme il l’entend, de multiplier les couches, de flirter avec le kitsch.

Il y a parfois un petit air d’Alex Beaupain (avec une voix plus grave) dans cette fausse naïveté. En particulier sur un titre comme Les…