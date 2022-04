ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Comédienne issue d’une célèbre famille d’acteurs hambourgeois, Miriam a vu sa santé se dégrader inexorablement depuis qu’elle est enfant. Atteinte de la mucoviscidose, une pathologie héréditaire incurable qui abîme les poumons, mais armée de patience et de volonté, elle a réussi à tenir la promesse faite à ses parents de ne pas en mourir et de vivre comme si elle était en parfaite santé. Parvenue à réaliser son rêve de devenir actrice à son tour, elle rencontre sur les planches Pit, qui fait fi de sa maladie. Lorsqu’elle tombe enceinte, sa famille, ses amis et ses médecins restent dubitatifs. Comment parviendra-t-elle à relever ce défi de taille? Mais Miriam croit en elle, comme toujours, et fait confiance à son corps. Malheureusement, après avoir donné…