Des big walls de chez nous sur fond d’humour

FILM

Guillaume Broust

SWISSWAY TO HEAVEN

2021, 56 minutes

Ce qu’on sait, quand «notre» grimpeur helvète Cédric Lachat se lance dans un projet de film, c’est qu’on va toujours se fendre la poire. Vous le connaissez certainement, le petit Jurassien qui se promène dans les voies extrêmes avec une facilité déconcertante. A 36 ans – dont vingt-cinq chaussons aux pieds – il est à la fois insupportable de flegme et génialement déjanté. Désormais éloigné des compétitions, on le retrouve depuis quelques années sur le petit écran avec, notamment, les succulents Orbayu et Silbergeier.

Avec la même dose d’humour décalé, il escalade les plus belles grandes voies du pays dans Swissway to heaven. Toujours accompagné de son binôme féminin, la grimpeuse Nina Caprez, il est cette fois également entouré…