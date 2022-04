Des plantes hautes en couleur pour stabiliser pentes et talus

Aménager ce talus qui borde la maison ou qui se cache à l’ombre de l’immeuble n’est pas chose aisée. Mais plutôt que d’en faire un triste amas de rochers, il est possible de lui apporter stabilité et diversité, sans y passer tous ses dimanches.

SOPHIE ROULIN

HORTICULTURE. Un talus qui glisse irrémédiablement vers la pelouse, des herbes indésirables qui colonisent la pente entre les arbustes… L’entretien d’un terrain incliné peut ressembler à un casse-tête. Avec les plantes adéquates et un peu de persévérance, il est cependant possible d’obtenir des talus structurés et joliment fleuris tout au long de la belle saison.

LES OBJECTIFS

Dans une pente et avec des précipitations intenses, la terre se trouve déstabilisée et entraînée vers le bas. Pour fixer le terrain, on peut agir mécaniquement, en…