Deux aides octroyées à la création théâtrale

Dans le cadre de la dixième mise au concours de son soutien aux compagnies théâtrales confirmées, l’Etat de Fribourg a attribué une aide à la création à deux compagnies pour la saison 2022-2023. Elle s’élève à un montant total de 155 000 francs, indique un communiqué. Les deux heureuses élues sont Opus 89 collectif et la Compagnie pièces jointes. La première mettra sur pied la pièce Un ennemi du peuple et la deuxième Une maison de poupée, toutes deux écrites par le dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Ce soutien «complète les deux aides pluriannuelles attribuées au Magnifique Théâtre et à la compagnie de L’Efrangeté», portant le soutien total à 385 000 francs pour la saison.