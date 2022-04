Deux coprésidents pour la Jeunesse socialiste

POLITIQUE

Réunis en assemblée le 13 avril, les délégués de la Jeunesse socialiste fribourgeoise (JSF) ont élu Thomas Gremaud et Maxime Weissbaum à la présidence du parti. Respectivement étudiants en sociologie et économie politique et en science politique, ils succéderont à Raihyana Kuwunuka et Tania Sauteur, qui disent se retirer «avec la satisfaction d’avoir pu mener à bien plusieurs projets d’envergure». Dans son communiqué, la JSF indique que Thomas Gremaud et Maxime Weissbaum auront pour «principale préoccupation de continuer à dénoncer systématiquement toutes les inégalités et discriminations en s’investissant ensemble à la présidence». «L’écosocialisme, la lutte contre le patriarcat et la démarchandisation de la vie» seront au cœur de leur action politique.