Deux globes partout pour les jumeaux Bussard

SKI-ALPINISME. Tous deux éliminés en qualification de la finale de la Coupe du monde de sprint vendredi à Flaine, Robin et Thomas Bussard n’étaient pas déçus pour autant. Et pour cause, les jumeaux d’Albeuve repartent de la station française avec quatre globes dans leur valise. «Nous n’avons rien laissé aux autres et, avec deux globes chacun, tout le monde est content», se marre Robin Bussard, sacré au général de la Coupe du monde et en sprint. Avant de reprendre, plus sérieusement: «La saison a été incroyable et c’est super satisfaisant de la terminer comme ça.» Pour rappel, son frère Thomas a remporté les globes de cristal de l’individuelle et de la verticale, en s’imposant mercredi et jeudi lors des deux dernières épreuves de la saison. GR