MOTOCROSS. La deuxième manche du championnat de Suisse de motocross a eu lieu ce week-end à Frauenfeld. Dans la catégorie lites 250, le Glânois Léo Deillon s’est classé 11e de la première course et 8e de la seconde, un rang auquel il a bouclé sa compétition. Dixième de ce même général, le pilote de Vaulruz a terminé au pied du podium de la deuxième course après une première sortie compliquée (19e).