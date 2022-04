VTT. Quinze jours après son premier succès et ses premiers points UCI en VTT, Ilian Alexandre Barhoumi a récidivé dimanche à Coire (GR) sur la course labellisée ÖKK Bike Revolution. L’espoir bullois s’est adjugé l’épreuve junior U19 avec une solide avance d’une minute après 1 h 05 d’effort. Engagé en élite, le Sorensois Nicolas Bard a été arrêté avant l’arrivée en 31e position (sur 33 classés). La victoire est revenue au Français Jordan Sarrou et à la Suissesse Alessandra Keller.