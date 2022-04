Dix-sept invités aux Kaeserberg

MODÉLISME. Depuis plus de treize ans, les Chemins de fer du Kaeserberg (CFK) essaient de transmettre la passion des trains miniatures à leurs visiteurs. L’espace d’un week-end, le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai, 17 modélistes ferroviaires et artisans internationaux viendront présenter leurs œuvres d’art dans leurs espaces d’exposition de Granges-Paccot. «C’est une première pour ce grand réseau de trains miniatures», précise le communiqué de presse. En plus de la visite du réseau des CFK, de magnifiques dioramas et d’autres constructions (photo) émerveilleront les visiteurs par leur incroyable réalisme. Raclettes et grillades seront servies sur l’esplanade couverte, située devant les CFK. XS