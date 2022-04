Doc à la Une

RTS 1, MERCREDI, À 20 H 55

Armes suisses, la guerre made in Switzerland

Où finissent les armes fabriquées en Suisse? Notre enquête exclusive remonte la piste des fusils d’assaut, des avions et des chars blindés suisses depuis leur sortie d’usine jusqu’aux territoires en conflit armé: guerre ou répression civile. En utilisant des techniques d’investigation inédites, nous avons pu retrouver avec précision plusieurs de ces armes et recueillir les témoignages chocs de victimes.

Votre santé, un trésor très convoité

Les géants du numérique s’attaquent à un nouvel Eldorado: la santé. A grand renfort d’intelligence artificielle et grâce à l’exploitation de nos données personnelles et médicales, les GAFA croient pouvoir traiter tous nos maux, prédire notre avenir biologique et surtout conquérir…