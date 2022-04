Télévision

Martina Hingis est une star du sport. La plus jeune numéro un du tennis féminin de tous les temps. Ce film raconte sa jeunesse d’enfant prodige et l’exigence extrême de sa mère. Une histoire tourmentée qui révèle les fractures de l’enfance et met en lumière la force mentale pour survivre aux tourments de la célébrité.

Mercredi, à 20 h 10, sur RTS1