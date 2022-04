Du hip-hop venu de Belgique

FRI-SON

Soirée hip-hop ce vendredi à Fri-Son, dès 20 h: le club de la rue de la Fonderie, à Fribourg, accueille L’or du commun. Ce trio venu de Belgique défendra son nouvel album, Avantlanuit. Formé en 2012 à Bruxelles, L’or du commun a notamment collaboré avec Roméo Elvis et Caballero. Deux artistes compléteront le plateau: le Fribourgeois Seko présentera son premier EP, HôtelAzul, sorti cet hiver, alors que Staro proposera un show explosif. Ce Lausannois n’a en effet pas oublié qu’il a débuté par le rock et se produira avec des musiciens, en mélangeant les codes et les styles. Staro prévoit de sortir un album de 20 titres cette année, divisé en plusieurs EP. www.fri-son.ch.