Elles, compétitrices et jeunes mamans

Ils étaient un demi-millier au départ de la Course de relais en forêt dimanche matin à Bulle. L’occasion de marquer le 50e anniversaire du SA Bulle ou le retour à la compétition pour une équipe de jeunes mamans. Rencontre avec deux d’entre elles.

QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. Six athlètes, quatre relais pour un total de 50 kilomètres: le défi lancé par le Sporting Athlétisme Bulle pour son 50e anniversaire (lire La Gruyère du 17 mars) a réuni des équipes de tous horizons dimanche à Bouleyres. Membres de la famille, partenaires de club ou collègues de bureau. Et, au milieu de cette macédoine de sportifs, un relais de jeunes mamans. En rose et contre tous les a priori disant que maternité ne peut rimer avec course à pied.

Dans ce sextet original, on retrouve Laura Chaudoye, Céline Pittet,…