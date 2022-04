Et le rock se mit à exister en langue française

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde. Un blog décliné en deux livres.

L’ARBRE NOIR. Difficile de situer Nino Ferrer dans le paysage musical hexagonal, pour qui n’a pas baigné dans la chanson française depuis son plus jeune âge.

Déjà, on le confond. Ferrer l’Ardéchois, qui donnait dans la variété provinciale? Ou bien l’autre Ferré, avec les longs cheveux gris, celui qui faisait du slam quarante ans avant Grand Corps Malade?

C’est lequel, Nino? L’autre, c’est Jean. Ou alors, c’est Léo. Voilà, il y a Jean et Léo. Et Nino alors, c’est encore un autre Ferrer? Nino, ça pourrait être le mec qui chantait Mirza. Et Les cornichons et Le téléfon, toutes ces…