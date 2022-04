ROMANENS

Fernand Barras s’en est allé sereinement le 2 avril. Un dernier hommage lui a été rendu le 6 avril en l’église de Sâles.

Fernand est né dans le foyer de Paul et Lucie Barras, à Romanens, le 12 mai 1925. Il passa toute sa vie dans ce village où il baigna dans le monde agricole. Premier garçon d’une fratrie de six, il était destiné à reprendre le domaine familial au centre du village. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il entreprit une formation de deux ans à l’école d’agriculture de Grangeneuve. Fernand reprit le domaine en 1952, après son mariage avec Anne-Marie. De leur union naquirent cinq garçons et une fille: Roger, André, Monique, Roland, Daniel et Olivier. Quatre petits-enfants et une arrièrepetite-fille vinrent égayer les fêtes de famille.

A la ferme, Fernand prenait…