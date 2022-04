Fontaines D.C., tu ne boiras pas de ma Guinness

MUSIQUE Fontaines D.C.

SKINTY FIA

Partisan Records

Depuis trois ans, Fontaines D.C. se prend pour la relève du rock. Bon, à force de se l’entendre dire, les Irlandais ont sans doute fini par y croire. Biberonné à la Guinness et aux Libertines, à la poésie de la classe ouvrière et à la pop culture (leur nom vient du Johnny Fontane du Parrain de Coppola), le quintette originaire de Dublin a le sang noir et chaud.

Avec leur troisième album intitulé Skinty Fia, Grian Chatten et ses acolytes passent à la vitesse supérieure et poursuivent leur fulgurante ascension (ce qui ne les a pas empêchés de s’arrêter au Bad Bonn en mars pour une poignée de quadras enbiérés). Avec les titres-tubes comme Jackie down the line ou I love you, le groupe condense l’énergie furieuse de ses concerts et la grâce de…