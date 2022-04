Former son trio, entre histoire de famille et ambitions sportives

Quelque 1500 équipes seront au départ de la Patrouille des glaciers dès mardi matin.

Comment les trios se forment-ils? Tentative de réponse avec quatre patrouilles régionales.

Capricieuse, la météo force les participants à revoir leurs ambitions à la baisse.

GLENN RAY

SKI-ALPINISME. Intégrale du Rogneux, 23 février 2019. Le Châtelois Nicolas Philipona s’attaque aux 2000 mètres d’ascension de l’épreuve valaisanne au côté de son binôme de l’époque. Dans leurs skis tout au long de la montée, un autre duo s’accroche. Celui composé du Charmeysan Cédric Rémy et du Fribourgeois Benoît Guex. «Cette course a été un déclic, se souvient Nicolas Philipona. Pendant que nous grimpions, je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire la Patrouille des glaciers ensemble.»

Respectivement septièmes…