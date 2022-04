née Raboud

BROC

Françoise Savary-Raboud s’est éteinte le 4 avril dans sa 84e année. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu le 8 avril en l’église Saint-Othmar de Broc.

Née le 1er janvier 1939 dans le foyer d’Elisabeth et Théophile Raboud, à Monthey, Françoise était la deuxième d’une fratrie de huit enfants. Elle accomplit sa scolarité obligatoire, puis une école commerciale. Secondant avec dévouement ses parents, elle était comme une seconde maman pour ses plus jeunes frères et sœurs. Elle sauva de la noyade l’un d’eux dans le lac Léman à St-Gingolph, où la famille passait beaucoup de son temps. Geste de bravoure qui fut récompensé de la médaille du courage du général Guisan par la Société internationale de sauvetage du Léman.

Secrétaire de formation, elle fit des études d’infirmière…