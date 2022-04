Fribourg-Gottéron, de l’espoir à la frustration

Battus en prolongation mardi, les Dragons se retrouvent dos au mur en demi-finale des play-off.

Ambiance d’une journée typique et d’une soirée épique avec le directeur général John Gobbi.

Joueurs et entraîneur gardent toutefois espoir avant le quatrième acte décisif ce jeudi à Zurich.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Et soudain, le silence. Il était 23 h 13, mardi soir, lorsqu’une crosse zurichoise assomma d’un coup le peuple fribourgeois. Le génial Denis Malgin, encore lui, venait d’offrir la victoire aux Zurich Lions en prolongation (3-2) pour la troisième fois dans cette demi-finale des play-off.

«C’est pas possible! fulmine Hubert Waeber depuis la loge présidentielle. On a tout donné, on a été bien meilleurs que Zurich et on perd à nouveau.» La défaite de trop pour Fribourg-Gottéron, en…