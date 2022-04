CHÂTEL-SAINT-DENIS

Georges Monney s’en est allé, le 14 mars, dans sa 96e année. Une cérémonie du dernier adieu s’est déroulée dans l’intimité.

Georges est né le 14 juillet 1926, à Châtel-Saint-Denis. Il est le troisième des garçons d’Emile et de Jeanne Monney née Pilloud. C’est à Châtel-Saint-Denis qu’il a grandi et qu’il a suivi l’école primaire avant d’entrer dans le monde professionnel très jeune, en travaillant l’hiver en forêt lors des coupes de bois et l’été à la campagne.

En 1956, Georges Monney rencontra Marie Antoinette Nissille, qu’il épousa en 1959. De leur union est née Nicole. La famille s’agrandira avec la naissance d’un petit-fils, Sébastien, et de trois arrière-petits-enfants: Noémie, Yannick et Pauline, qui feront la fierté de Georges.

En 2013, il eut la grande tristesse…